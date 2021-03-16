ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة محور 30 يونيو لـ 5 أشخاص

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ارتفع إلى 5 أشخاص عدد ضحايا انقلاب سيارة ملاكي على محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد وصول جثة شاب إلى مستشفى السلام.

تلقى مدير الأمن اللواء ناصر حريز إشارة من شرطة النجدة بالحادث. فيما استقبل مستشفى السلام ببورسعيد، جثامين صابرين علي عبده - 27 عامًا، ويارا سعد محمود - 23 عامًا، ومنال محمد عبده - 40 عامًا، وفتحيه عبدالرازق - 40 عامًا.

بينما وصل منذ قليل إلى المستشفى جثمان شادي علي عبد الرحمن نجم - 28 عامًا، وجرى إيداعه والجثث الأخرى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، واستخراج تصاريح الدفن.

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