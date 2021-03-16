وزارة الرياضة: الخميس المقبل الكشف عن حلبة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

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أعلنت وزارة الرياضة أنه سيتم الكشف عن حلبة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021، الخميس المقبل.

وسيقام سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدّة، في ديسمبر المقبل، للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن تفاصيل حلبة السباق النهائية لا تزال طيّ الكتمان في الوقت الراهن، غير أن المشجعين يتوقعون مساراً مشوقاً مصمماً بحيث يسمح للسيارات بالانطلاق بسرعات هائلة ويتيح للسائقين فرصاً لتجاوز بعضهم بعضاً.

ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة في أجواءٍ مميزة تلهب حماس السعوديين والسوّاح على حد سواء.

وتعد فورمولا 1 أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عاماً مثيراً لرياضة السيارات في المملكة؛ حيث استضافت المملكة في يناير الماضي رالي داكار، وأيضاً سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير الماضي.