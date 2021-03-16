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"الشرعية" تنتزع 6 مواقع من الحوثيين في تعز.. والانهيارات تضرب صفوفهم

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"الشرعية" تنتزع 6 مواقع من الحوثيين في تعز.. والانهيارات تضرب صفوفهم "الشرعية" تنتزع 6 مواقع من الحوثيين في تعز.. والانهيارات تضرب صفوفهم
سقوط العشرات من القتلى والجرحى من المليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً مهماً في جبهة جبل حبشي غربي محافظة تعز، اليوم (الثلاثاء)، وسط انهيار لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش نفذت هجوماً واسعاً في جبهة العنين، وتمكنت من تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف، وجبلي الصراهم والعنين.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وخسائر أخرى في عتادها القتالي.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن أهمية المواقع المحررة شمالي مديرية جبل حبشي، تكمن في كونها تشرف على الخط الرئيسي (هجدة الرمادة)، الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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