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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

علّقت شركة أسترازينيكا، على موقف شحنات اللقاح المضاد لكورونا التي من المقرر أن تصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، في أعقاب قرار بعض البلدان تعليق استخدامه.

وانضمت ألمانيا وإيطاليا أمس الاثنين، إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علقت استخدام اللقاح كإجراء احترازي، عقب انتشار تقارير عن تعرض بعض الناس الذين حصلوا عليه لجلطات.

وقالت الشركة في تعليق خاص لمصراوي، إن قرار الدول الأوروبية لن يؤثر على تدفيق شحنات اللقاح إلى القاهرة.

وأضافت أن التواصل مستمر مع المسئولين بالجهات الصحية المختصة في مصر فيما يخص اللقاح منذ بداياته.

كان مصدر بوزارة الصحة والسكان، كشف عن استمرار تطعيم المواطنين بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، على أن الوزارة لم ترصد أي آثار جانبية على المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، منذ بدء التطعيم به هذا الشهر.

وسبق أن قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة المصرية للمبادرات العامة، لمصراوي، إن الوزارة تنتظر الحصول على كميات كبيرة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة، حينما تتسلم التوريدات التي تتيحها منظمة "جافي" لمصر من لقاح أسترازينكيا، والتي تقدر بـ "ملايين الجرعات".