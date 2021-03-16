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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أشهر، مشيرًا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان مهم جدًا للاستقرار.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: "أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليًا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتى شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلي في منتصف أبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

وتابع وزير التموين: "كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليًا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، وإنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80% اكتفاء ذاتيًا في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، عندما يعمل مصر سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر".

وأضاف: "يوجد مخزون من زيت الطعام يكفي لمدة تتراوح بين 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية، واستقرار في أسعار الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيهًا ووصل إلى 30 جنيهًا، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين".

ولفت وزير التموين إلى وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع؛ بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة على زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط على 6 سنوات بدلًا من 5 سنوات، والفائدة قلت.​