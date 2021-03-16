هيئة الأوقاف: خصم 20% على استبدال أراضي الهيئة لصالح النفع العام

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، هيئة الأوقاف المصرية، بإرسال مخاطبة لإحالتها إلى هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستبدال قطعة أرض مساحتها 8000 م2 بمركز ملوي بمحافظة المنيا؛ لاستخدامها في عدد من المشروعات الخدمية.

​ جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار –بجوار مرور ملوي؛ وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة؛ لخدمة أهالي مدينة ملوي.

وطلب النائب رياض عبدالستار، مقدم الطلب، من رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبدالعزيز، الذي شارك في الاجتماع، ضرورة تشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض، وذلك للعمل على توفير المبالغ المطلوبة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية المحلية.

من جانبه قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة ليس لديها مانع في عملية استبدال الأرض وفقًا للقيمة السوقية العادلة؛ لافتا إلى أنه سيتم خصم 20% من قيمة الأرض، في إطار حزمة الإجراءات الميسرة التي تقدمها للأراضي التي تستخدم للمنفعة العامة.

وأوضح أن اللجنة التي طالب بها النائب لتقييم الأرض، مستعدة للنزول في أقرب وقت بعد توجيه مخاطبة رسمية؛ لاستبدال الأرض من محافظ الإقليم الذي تتبعه الأرض، أو من خلال هيئة الأبنية التعليمية قائلًا: لا نتأخر في أي عملية استبدال للمنفعة العامة حرصًا على تحقيق مصالح المواطنين".

ومن جانبه قال المهندس سيد محروس، مستشار وزير الأوقاف، إن عملية الاستبدال تتم إما من خلال استبدال قطعة أرض بنفس القطعة المراد استبدالها، أو من خلال دفع نقود مقابل سعر الأرض وفقًا للسعر الذي تقره لجنة التسعير.