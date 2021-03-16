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العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا

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الحكومة العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا العراقية تعلن قرارات جديدة للوقاية من كورونا

مصراوي Masrawy

06:16 م الثلاثاء 16 مارس 2021

العراق- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم العراقية حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة للوقاية من .

وقال ناظم، خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم"، مؤكدًا أن الكوادر الصحية تبذل جهودًا كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها".

وأضاف، أنه تقرر فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية بعد 22 من الشهر الجاري، لافتا إلى أن حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحًا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملاً.

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مصراوي Masrawy

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