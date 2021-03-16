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وزير أمام النواب: احتياطي السلع الإستراتيجية يكفى حتى 5 اشهر

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وزير التموين أمام النواب: احتياطي السلع الإستراتيجية يكفى حتى 5 اشهر وزير أمام النواب: احتياطي السلع الإستراتيجية يكفى حتى 5 اشهر

مصراوي Masrawy

06:21 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 4 أو 5 أشهر، مشيرًا إلى أهمية محور التموين وتقديم السلع والخدمات بأسعار عادلة مع ضمان توفر احتياطي استراتيجي، وذلك ضمان هام جدا للاستقرار.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء: "أول ما توليت كان هناك مشكلة في الاحتياطي الاستراتيجي للسلع، وكان هناك نقص، وحاليًا يوجد احتياطي يكفي أربعة أو خمسة أشهر، ووجود هذا الاحتياطي كان أحد أسباب القدرة علي مواجهة ".

وأوضح المصيلحي، أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتى شهر أكتوبر 2021، ويوجد اكتفاء من الأرز، كما يوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلي فى منتصف إبريل المقبل، ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح ، مما سيعزز المخزون حتى أكتوبر المقبل، بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل.

وتابع وزير التموين: "كما يوجد مخزون من السكر يكفى لـ 3.7 شهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، ومتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف من القصب، حيث نستهلك حوالي 3.7 مليون طن سنويا، و إنتاجنا نحو 2.7 مليون طن، وعندنا حاليا 80 % اكتفاء ذاتي في السكر، وهناك مصنع النوران للسكر في الشرقية، لما يشتغل سيكون لديها اكتفاء ذاتي في السكر".

وأضاف: "يوجد مخزون من زيت الطعام يكفى لمدة 4 إلى 7 أشهر، والوزارة حرصت على استقرار الأسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ 3 سنوات، كما يوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية، واستقرار في الدواجن، ومنذ شهرين كان الكيلو تكلفته 36 جنيه ووصل إلى 30 جنيها، واللحوم المجمدة متوفرة ونستوردها من البرازيل والأرجنتين".

ولفت وزير التموين إلى وجود خطة مستقبلية لزيادة عدد الصوامع، بالسعي لإنشاء 25 صومعة، كما تعمل الوزارة على زيادة عدد منافذ المجمعات الاستهلاكية، وعمل منافذ توزيع متحركة، وتم تقليل القسط على 6 سنوات بدلًا من 5 سنوات، والفائدة قلت.​

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