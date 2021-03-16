ضياء رشوان يعلن إعادة أموال أرض نادي الصحفيين بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقيب الراحل إبراهيم نافع، نجح في توقيع عقد مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لشراء قطعتي أرض بإجمالي مساحة تزيد عن 48 ألف متر، بمشروع حدائق النصر غرب الطريق الدائري لإقامة نادي للصحفيين عليها، بمقدم و أقساط لمدة 20 عامًا، بقيمة إجمالية تزيد عن 16 مليون جنيه.

وأضاف في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه قبل واحد وعشرين عامًا، وتحديدًا في عام 2000، قامت النقابة بسداد مقدم الثمن و3 أقساط آخرها عام 2010، بإجمالي 11.16 مليون جنيه، وتوقفت بعدها عن السداد، فلجأت الشركة للقضاء، الذي حكم لصالحها بفسخ العقد في المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض.

وتابع: بناءً على هذا، طالبت النقابة من الشركة في شهر يونيو 2019، بإنذار رسمي بسداد المبلغ المسدد منها والفوائد القانونية المقررة عليه، وتم عقد عدة لقاءات تفاوضية بين نقيب الصحفيين والعضو المنتدب للشركة بحضور مستشاريهم القانونيين، وتم التوصل إلى بروتوكول مشترك تم توقيعه صباح أمس الإثنين 15 مارس، يتضمن:

أولًا: قيام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بصورة فورية بتسليم نقابة الصحفيين أصل المبلغ المُشار إليه، وقدره 11,167,847 (أحد عشر مليون ومائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون جنيها)، وهو ما تم بالفعل بموجب الشيك المرفق صورته.

ثانيًا: قيام النقابة بناء على الإنذار السابق الإشارة إليه، برفع دعوى قضائية فورًا، للمطالبة بالفوائد القانونية على أصل المبلغ الذي حصلت عليه فعليًا.

وتابع: "للأسف خسرنا الأرض لأسباب مختلفة وبأحكام قضائية نهائية وباتة، ولكننا نجحنا في الحصول بالفعل على أصل المبلغ الذي دفعناه، وسنرفع فورًا دعوى قضائية للحصول على حقنا في الفوائد القانونية عليه طوال هذه السنوات".