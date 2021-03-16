استرداد 316 فدانًا من أراضي الدولة بالبحيرة (صور)

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، استرداد 4 قطع أراضي أملاك دولة، بإجمالي مساحة 316 فدانًا، بعد سحبها من غير جادين في تقنين وضع اليد.

أشرفت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، على تنفيذ القرار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد المحافظ اللواء هشام آمنة على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وإزالة أي تعديات عليها.