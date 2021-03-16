"تجمع الشرقية الصحي" يدشن مركز لقاحات كورونا في المدينة الرياضية بالدمام

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يقدم خدماته بالإضافة إلى 9 مراكز أخرى بالمنطقة

دشن رئيس المجلس الاستشاري بتجمع الشرقية الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، مساء أمس الاثنين؛ مركز لقاحات كوفيد-19 في الصالة الرياضية بالدمام، بحضور عدد من قيادات التجمع.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، خلال تدشين المركز، أن وزارة الصحة أكدت وأثبتت مأمونية اللقاحات المستخدمة في المملكة وفاعليتها بعد اجتيازها مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وخلق استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة دعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاحات مجانًا بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن هذه المبادرة المجتمعية تأتي بدعم من رجل الأعمال ناصر بن سعيد الهاجري، الذي أكد أن هذا الدعم هو استشعار للواجب تجاه الوطن على كل رجال الأعمال؛ للمساهمة في التغلب على جائحة كورونا.

وبيّن الدكتور الغامدي أن تدشين مركز اللقاحات في المدينة الرياضية بالدمام يعد العاشر من نوعه بعد أن تم تدشين تسعة مراكز لقاحات كورونا بالمنطقة الشرقية، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والميدانية في الأماكن العامة والمؤسسات والهيئات، لنشر الوعي المجتمعي حول آليات التسجيل لأخذ اللقاح وأهمية الحصول عليه لتحقيق المناعة المجتمعية.

من جهته كشف المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور هليل الحربي، أن المركز الذي تم تدشينه في الصالة الرياضية بالدمام أمس الاثنين يضم 64 عيادة تطعيم، وتصل طاقتة الاستيعابية لأكثر من 10000 مستفيد يومياً، ويقوم عليه نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة لتقديم الخدمة، موجهاً شكره لقيادات تجمع الشرقية الصحي على جهودهم المتواصلة لحماية المجتمع بالمنطقة الشرقية.