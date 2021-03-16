أخبار عاجلة

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي -
النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه -
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها -
التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل -
تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور) -
الأم المثالية بأسيوط: السيسي أب حنون.. والتكريم مكافأة كبرى -
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجزائر والأمم المتحدة تجددان عزمهما على دعم مسار السلام والمصالحة في ليبيا

Print
الجزائر والأمم المتحدة تجددان عزمهما على دعم مسار السلام والمصالحة في ليبيا الجزائر والأمم المتحدة تجددان عزمهما على دعم مسار السلام والمصالحة في ليبيا

مصراوي Masrawy

06:08 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الجزائر - (د ب أ)

جددت الجزائر والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عزمهما على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري في تغريدة له في حسابه على تويتر، إن "محادثات مطولة وبناءة جمعته اليوم الثلاثاء بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش".

وأضاف بوقدوم: "رحبنا خلال هذه المحادثات بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الاخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعرب عن تأييده واستعداده التام لمساندة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، آملاً في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية