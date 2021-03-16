الجزائر والأمم المتحدة تجددان عزمهما على دعم مسار السلام والمصالحة في ليبيا

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الجزائر - (د ب أ)

جددت الجزائر والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عزمهما على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري في تغريدة له في حسابه على تويتر، إن "محادثات مطولة وبناءة جمعته اليوم الثلاثاء بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش".

وأضاف بوقدوم: "رحبنا خلال هذه المحادثات بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الاخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعرب عن تأييده واستعداده التام لمساندة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، آملاً في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام.