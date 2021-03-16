هيئة الأوقاف: خصم 20% على استبدال أراض الهيئة لصالح لنفع العام

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مصراوي Masrawy

كتب - نشأت علي:

اوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، هيئة الاوقاف المصرية، بإرسال مخاطبة لإحالتها إلى هيئة الابنية التعلمية ،لاستبدال قطعة أرض مساحتها 8000 م2 بمركز ملوى بمحافظة المنيا ، لاسخدامها فى عدد من المشروعات الخدمية.

​ جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار – بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوى .

وطالب النائب رياض عبدالستار، مقدم الطلب، من رئيس هيئة الاوقاف المهندس علاء عبدالعزيز ، الذى شارك فى الاجتماع، ضروة تشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض، وذلك للعمل على توفير المبالغ المطلوبة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم او وزارة التنمية المحلية.

من جانبه قال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة ليس لديها مانع فى عملية استبدال الارض وفقا للقيمة السوقية العادلة، لافتا إلى انه سيتم خصم 20% من قيمة الارض ، في إطار حزمة الإجراءات الميسرة التي تقدمها للأراضي التى تستخدم للمنفعة العامة.

وأوضح ان اللجنة التي طالب بها النائب لتقييم الأرض ،مستعدة للنزول فى أقرب وقت بعد توجيه مخاطبة رسمية لاستبدال الارض من محافظ الاقليم الذى تتبعه الأرض، او من خلال هيئة الأبنية التعلمية قائلا : لا نتأخر فى أي عملية استبدال للمنفعة العامة حرصا على تحقيق مصالح المواطنين ".

ومن جانبه قال المهندس سيد محروس، مستشار وزير الأوقاف، أن عملية الاستبدال تتم أما من خلال استبدال قعطة أرض بنفس القطعة المراد استبدالها ، أو من خلال دفع نقود مقابل سعر الأرض وفقا للسعر الذي تقره لجنة التسعير.