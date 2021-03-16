حُكم باستمرار السجن 3 سنوات لموظف بتهمة الاستيلاء على شريحة هاتف وليد سليمان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، اليوم الثلاثاء، برفض إشكال قدمه المتهم بالاستيلاء على شريحة هاتف اللاعب وليد سليمان لوقف تنفيذ حُكم حبسه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، عاقبت موظفًا بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على شريحة هاتف لاعب الأهلي وليد سليمان.

وكان اللاعب وليد سليمان اتهم مجهولًا بالاستيلاء على رقم هاتفه واستعماله في إجراء مكالمات هاتفية عدة، ما تسبب في أضرار مادية جراء ذلك، واتهم إحدى شركات الاتصالات.

وقال وليد سليمان في التحقيقات إنه تعاقد مع إحدى شركات الاتصالات وفتح حساب بها يضم عائلته ويسدد قيمة الفواتير بانتظام، لكنه فوجئ بعد فترة بفاتورة مالية ضخمة على أحد أرقامه، وتبين الاستيلاء عليه من قِبل أحد موظفين الشركة، فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.

وتبين أن المتهم أغلق شريحة اللاعب ثم أجرى استبدالًا لها بذات الرقم على شريحة يملكها، واستمر في إجراء المكالمات وأرسل الفاتورة للاعب ليدفعها الذي اكتشف الأمر.