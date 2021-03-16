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رئيس مياه سيناء يتفقد محطة غرب النفق

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رئيس مياه سيناء يتفقد محطة غرب النفق رئيس مياه سيناء يتفقد محطة غرب النفق

مصراوي Masrawy

05:51 م الثلاثاء 16 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمحطة تنقية وترشيح المياه "غرب النفق"، لمتابعة حسن سير وانتظام العمل والاطمئنان على الحالة الفنية للمعدات والخطوط الناقلة للمياه بمحافظ جنوب سيناء.

تعمل محطة غرب النفق في جنوب سيناء تعمل بطاقة ٧٠ ألف متر مكعب في اليوم، وهي تخدم مدن خليج السويس ومدينة سانت كاترين.

ووفق رئيس الشركة، جرت توسعة محطة تنقية مياه غرب النفق وخط مياه النفق أبورديس ورفع طاقتهما من 35 ألف متر مكعب يوميًا إلى 70 ألف متر مكعب، وإنشاء بدالة كوبري على ترعة السويس لتزويد المحطة بمياه النيل من خلال خط مواسير من الصلب قطرها 800 مم، لتسهيل عملية الضخ منها إلى محطة رأس مسلة بمدينة رأس سدر من خلال خط مياه قطر 800 مم (GRP)، ومنها إلى محطة رأس ملعب.

ذلك إضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الخزانات العالية، بتكلفة تصل إلى 457 مليون جنيه.

في السياق، أكد رئيس الشركة على تأمين إمدادات وصول المياه للمواطنين بمحور وادي فيران التابع لمدينة أبورديس وصولاً إلى مدينة سانت كاترين، ومراعاة مستوى جودة المياه التي تقدم للمواطنين، واتباع المواصفات القياسية المصرية والعالمية لإنتاج المياه.

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