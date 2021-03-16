"الصحفيين" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تقرير اللجنة المشرفة على الانتخابات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا طارئًا في التاسعة مساء اليوم، لبحث ما ورد في تقرير اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، بشأن رفض الحكومة إقامة سرادق في شارع عبدالخالق ثروت أثناء الانتخابات.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه بناء على ما ورد في تقرير اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، ندعو مجلس النقابة لاجتماع عاجل الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 16 مارس.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، اجتماعها اليوم الثلاثاء 16/3/2021 برئاسة خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.

ناقشت اللجنة ماعرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبدالخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19/3/2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19/3/2021 داخل مبنى النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على عمليتي الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا.

ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل خلال 24 ساعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.