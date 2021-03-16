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بوتين: يجب تحليل العلاقات بين الشعوب على أساس الوقائع التاريخية

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بوتين: يجب تحليل العلاقات بين الشعوب على أساس الوقائع التاريخية بوتين: يجب تحليل العلاقات بين الشعوب على أساس الوقائع التاريخية

مصراوي Masrawy

05:52 م الثلاثاء 16 مارس 2021

- (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تحليل تاريخ العلاقات بين شعوب روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وبولندا يجب أن يتم على أساس الوقائع المؤكدة لمنع تحول التاريخ إلى موضوع لتشويه متعمد.

وقال بوتين، في رسالة ترحيب بعثها لمنظمي المعرض التاريخي "الحرب السوفيتية البولندية لأعوام 1919/1921، معاهدة ريجا للسلام" حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، إنه "لا يمكن فهم الأحداث التاريخية بما فيها الأحداث التي أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية بالكامل دون دراسة مسبقة".

وأضاف "من الواضح أنه من الضروري إجراء تحليل متزن وبناء للعلاقات متعددة القرون بين الشعوب الروسية والبيلاروسية والأوكرانية والليتوانية والبولندية على أساس الوقائع التاريخية المؤكدة بالوثائق".

وأوضح بوتين أن المعرض الحالي هو خطوة جديدة نحو إغلاق الصفحة الصعبة من التاريخ "لكي لا تكون الأحداث التي وقعت منذ مئة عام موضوعا للتشويه والتلاعب المتعمد ولا تقسم الدول".

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مصراوي Masrawy

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