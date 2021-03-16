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كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة

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كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة
إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654

كورونا في الأردن.. 8910 إصابات و69 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8910 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 495380 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 406654 حالة شفاء بعد تسجيل 5335 حالة إضافية، كما سجلت 69 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5497 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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