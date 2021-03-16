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التعليم العالي: نمو التعاون المصري الروسي في المجالات التعليمية والثقافية

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التعليم العالي: نمو التعاون المصري الروسي في المجالات التعليمية والثقافية التعليم العالي: نمو التعاون المصري الروسي في المجالات التعليمية والثقافية

مصراوي Masrawy

05:30 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول اللقاء الذي جرى مؤخرًا مع أليكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وبحضور الدكتور محمد السرجاني المشرف على عمل المكتب الثقافي المصري بروسيا الجديد، حيث تم التأكيد على نمو التعاون المصري الروسي في المجالات التعليمية والثقافية.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أكد على مدى عمق العلاقات المصرية الروسية والشراكة الراسخة بين البلدين وما تشهده من ازدهار خلال الفترة الحالية وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والتبادل الأكاديمي وتدريب الكوادر المصرية، وأن هذه العلاقات تعتمد دائمًا على الصداقة والاحترام المتبادل.

وأوضح التقرير أبرز ما دار خلال اللقاء من مستجدات متعلقة بعام التبادل الإنساني المصري الروسي المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة تحت رعاية الرئيسين عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية وفلاديمير بوتين رئيس دولة الاتحادية، حيث تم استعراض خطة الوزارة للأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية الخاصة بهذا العام.

وأشار التقرير إلى وضع خطة مستقبلية خاصة بالمنح المقدمة من دولة روسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية للعام الدارسي 2022/2023 من خلال استراتيجية تتعلق بالتخصصات والاحتياجات اللازمة للدراسة، وحرص مصر على توسيع التعاون العلمي عبر زيادة البعثات والمنح العلمية.

وتناول التقرير تصريحات أليكسي تيفانيان عن مدى عمق التعاون المثمر من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتطلعات المشتركة بين الجانين لمزيد من التعاون العلمي والثقافي وانعكاس ذلك على تنامي روح الترابط بين الشعبين.

كما لفت التقرير لتبادل الدروع التكريمية بين الجانب المصري ونظيره الروسي تقديراً لحجم التعاون البناء بين البلدين.

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مصراوي Masrawy

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