أمانة جازان وبلدياتها تنفذ 9937 جولة رقابية خلال أسبوعين

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ورصد 367 مخالفة وإغلاق 26 منشأة

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 9937 جولة رقابية، خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك ضمن جولاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأضاف "ابن سعيدان": أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي.

وأكد عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية، من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.