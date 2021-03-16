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النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام "أسترازينيكا"

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النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام "أسترازينيكا" النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام "أسترازينيكا"
خام برنت يتراجع إلى 67.77 %

النفط يواصل الهبوط متأثراً بارتفاع المخزونات الأمريكية وتعليق استخدام

‬تراجعت النفط لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، مع تهديد تعافي الطلب من جراء ارتفاع المخزونات الأمريكية، وتحركات ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وهبط برنت 1.11 سنتاً أو 1.6 بالمائة إلى 67.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي 1.17 دولار أو 1.7 بالمائة إلى 64.22 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أنها ستعلق استخدام لقاح أكسفورد- أسترازينيكا بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح.

وتؤدي هذه التحركات إلى تعميق المخاوف بشأن بطء وتيرة التطعيمات في الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي ويهدد الطلب على الوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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