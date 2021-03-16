أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العمرو" يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

Print
تضم عدة خدمات

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول عبدالله العمرو، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

وتضم الصالة عدة خدمات، وتضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخليّاً في نفس المنشأة، وخارجياً بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلاً لخدمة المستفيدين.

وفي ذات الإطار اطلع العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الاستراتيجية للصرح الطبي.

وأثنى "العمرو"، خلال الجولة، على سير الأعمال التطويرية في المستشفى، وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول؛ حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية التي تمكّن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

"الرفدي": منصة "إحسان" تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي

النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه

النصر يكشف عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. تعرَّف عليه

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

شبكة عيون الإخبارية