بقيمة 55 مليون دينار كويتي.. "النواب" يوافق على اتفاقية لإنشاء منظومة مياه "بحر البقر"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتَي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتَين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018؛ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتَي الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، في تقريرها الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تسهم في توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يهدف إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة؛ خصوصًا التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيًّا وخلق نحو 100 ألف فرصة عمل، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر؛ لتوفير نحو 5 ملايين م3/يوم من المياه الصالحة لري نحو 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليًّا، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبًا، كما سيسهم المشروع في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.

وأكدت لجان النواب أهمية الاتفاقية في تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين وتحمي البيئة من التلوث، هذا إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية في سيناء.