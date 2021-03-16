وكالة الأدوية الأوروبية تدافع عن "استرازينيكا": لا مؤشرات على تسببه في تجلطات

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هولندا - (أ ش أ)

قالت إيمير كوك رئيس وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) إنه لا يوجد مؤشر على أن لقاح أوكسفورد-استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا هو السبب وراء التجلطات الدموية التي تم الإبلاغ عن حدوثها لبعض متلقي اللقاح.

وأضافت كوك، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنها على قناعة ثابتة بأن فوائد اللقاح تفوق مخاطر الآثار الجانبية له، مشيرة إلى أن الوكالة تجري تقييما لكل حالة من حوادث التجلطات الدموية على حدا ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة بحلول الخميس المقبل.

من جهتها، حثت منظمة الصحة العالمية الدول على مواصلة استخدام اللقاح في الوقت الذي يعقد فيه الخبراء الطبيين على مستوى العالم اجتماعات لمناقشة التقارير بشأن حدوث تجلطات دموية.

وانضم الخبراء الطبييين البريطانيين ورئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المدافعين عن لقاح استرازينيكا بعد أن علقت بعض الدول الأوروبية - من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد - استخدامه بشأن مخاوف من تسببه في حدوث آثار جانبية عسكية محتملة.