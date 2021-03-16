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الأمم المتحدة تؤكد تقدير جهود السودان في استقبال اللاجئين والنازحين

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الأمم المتحدة تؤكد تقدير جهود السودان في استقبال اللاجئين والنازحين الأمم المتحدة تؤكد تقدير جهود السودان في استقبال اللاجئين والنازحين

مصراوي Masrawy

05:20 م الثلاثاء 16 مارس 2021

السودان - (أ ش أ)

أعربت نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقدير الأمم المتحدة لجهود السودان في استقبال موجات كبيرة من اللاجئين والنازحين، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم العون الإنساني والفني والتقني في هذا الصدد.

واستقبلت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها.

وأوضحت المسئولة الدولية، أن الغرض من زيارتها هو دعم ومساندة السودان لمواجهة التحديات المتعلقة بوضع المرأة والشباب خاصة فيما يتعلق برفع الوعي بالصحة الإنجابية ورعاية وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري والجنسي، في اتساق مع أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى اهتمام المنظمة بالتعرف على قضايا التحول الديموغرافي وتنظيم الأسرة في السودان.

من جانبها، استعرضت وزيرة الخارجية السودانية، التحديات والمسئوليات الملقاة على عاتق الانتقالية فيما يخص أمر الشباب بشكل عام والمرأة السودانية على وجه الخصوص، مناشدة المنظمة مد يد العون ولعب دور الشريك الأصيل للنهوض بالمرأة خاصة في مجال الصحة الإنجابية وخفض معدل وفيات المواليد في المناطق الريفية.

وقالت إن الجهود الوطنية وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة حرص الحكومة الانتقالية على إشراك المرأة والشباب في اتخاذ القرار والمضي قدما نحو تمكين المرأة بتغيير المفاهيم والقوانين الوطنية التي تؤطر دور المرأة.

وطالبت بدعم الجهاز المركزي للإحصاء لتحديث الإحصائيات وإجراء المسح السكاني وتقديم الدعم التقني لاستكمال الجهود الرسمية في هذا الصدد.

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