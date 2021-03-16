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مسؤول ليبي: ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

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مسؤول ليبي: ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مسؤول ليبي: ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

مصراوي Masrawy

05:19 م الثلاثاء 16 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت وأداء اليمين الدستورية في طبرق ثم تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.

وقال افحيمة، وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، إن المشاهد الحضارية تتوالى من سرت قلب ليبيا النابض إلى طبرق دار السلام، واليوم في طرابلس حاضرة الوطن عروس البحر والنهر، موجها الشكر لكل من ساهم ويساهم في ذلك.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبه.

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