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"لودر" يقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة في الوادي الجديد

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"لودر" يقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة في الوادي الجديد "لودر" يقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:53 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بلودر في الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين تصادم لودر مع دراجة آلية "موتوسيكل"، بمنطقة زراعة 10 التابعة لقرى الكفاح بمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع كل من فايزة محمد طه، 40 عامًا، وابنها عصام عبدالهادي، 20 عامًا، وشقيقته مريم 8 أعوام.

جرى نقل المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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