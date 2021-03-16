مصرع 4 أشخاص انقلبت بهم سيارة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها على طريق محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق محور 30 يونيو.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، 4 جثامين لضحايا الحادث وهم صابرين علي عبده، 27 عامًا، ويارا سعد محمود، 23 عامًا، ومنال محمد عبده، 40 عامًا، وفتحية عبدالرازق، 40 عامًا، وجرى وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة، واستخراج تصاريح الدفن.