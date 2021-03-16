أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفد من "إرواء" يزور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

Print
وفد من "إرواء" يزور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وفد من "إرواء" يزور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها

وفد من

زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم.

جاء ذلك للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها، وبحل سبل التعاون بين "إرواء" والمؤسسة العامة لتحلية المياه.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الموسى شكره وتقديره للمحافظ إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية. وقال: "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة؛ لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 133 ألف نسمة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ11.200 متر مكعب.

وأشار "الموسى" في ختام حديثه إلى أن الجمعية تتكامل جهودها مع الخدمات الحكومية في ظغيصال خدمات المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

شبكة عيون الإخبارية