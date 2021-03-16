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"بريطاني": تميزت على كبريات الدول في العناية بالمقيمين خلال جائحة كورونا

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"بريطاني": السعودية تميزت على كبريات الدول في العناية بالمقيمين خلال جائحة كورونا "بريطاني": تميزت على كبريات الدول في العناية بالمقيمين خلال جائحة كورونا
نوه بتلقيه اللقاح خلال 3 دقائق عبر مقطع متداول بنطاق واسع

قدم المقيم البريطاني عبدالرحمن الشكر لقيادة المملكة على الجهود الرائعة والمتميزة التي قدمتها في جائحة كورونا، مؤكداً أن تميزت على كبريات الدول في العالم في عنايتها ورعايتها لكل المقيمين على أرضها دون تمييز.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قدم فيه الشكر ونوه بحجم الجهود الكبيرة المقدمة والتي بفضلها ذكر أنه حصل على التطعيم بلقاح كورونا، في ظرف 3 دقائق فقط.

وأضاف "البريطانى": بينما عدد من أقاربي في بعض دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية يجدون معاناة في الحصول على اللقاح، تقوم السعودية بتسهيلات كبيرة وبالمجان.

وحظي المقطع الفيديو بتداول واسع في منصات التواصل الاجتماعي وسط إشادات بالجهود التي تبذلها السعودية من أجل توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لكل المقيمين على أرضها دون تمييز وبالمجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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