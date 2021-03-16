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بالأسماء.. "التقني والمهني" تعلن المرشحين لدخول اختبار وظائفها

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بالأسماء.. "التقني والمهني" تعلن المرشحين لدخول اختبار وظائفها بالأسماء.. "التقني والمهني" تعلن المرشحين لدخول اختبار وظائفها
في مقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

بالأسماء..

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أسماء المرشحين في المسابقة الرجالية الإدارية والفنية رقم 384 و387، والتي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة 21/ 4/ 1442هـ وتاريخ 25/ 7/ 1442هـ، وذلك بعد فرز بيانات المتقدمين بناءً على البيانات المدخلة من قبلهم ومطابقتها مع الشروط المعلنة.

وحددت المؤسسة مواعيد الاختبارات للمتقدمين بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الأسماء المعلنة، ودعتهم لمراعاة التعاون مع المنظمين وتطبيق التباعد وعدم التجمع عند بوابة الكلية وقاعة الاختبار؛ تطبيقاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة الجميع.

كما أكدت أنه لن يُسْمح بدخول أي متقدم للكلية لا يحمل أصل الهوية الوطنية أو في غير اليوم والموعد المحدد له أو لا يحمل تطبيق "توكلنا".

ونبّهت كذلك إلى أن إعلان المرشحين للدخول للمقابلة الشخصية سيكون على صفحة الإعلانات بموقع المؤسسة في وقت لاحق، وسيتضمن مواعيد المقابلة الشخصية وتدقيق المستندات؛ للتأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها مع الشروط المعلنة قبل الدخول للمقابلة الشخصية وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة المعلنة قبل دخول المقابلة.

للاطلاع على الأسماء: https://www.tvtc.gov.sa/pdf/new-man1-job.pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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