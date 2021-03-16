ندوة لتوعية المجتمع باضطرابات النوم.. الجمعة المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للنوم

قال مدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز، البروفيسور سراج عمر ولي: إن المركز الذي تم إنشاؤه عام 2011 استطاع أن يحقق على مدى العشر السنوات الماضية العديد من الإنجازات العلمية والبحثية.

وأضاف أن ذلك من خلال منظومة الخدمات المقدمة للمرضى، وتطوير سبل التشخيص وتقديم العلاج الناجع لاضطرابات النوم بأشكالها المختلفة، مع السعي لتقديم ونشر ثقافة طب النوم محليًّا وإقليميًّا، بإجراء الأبحاث المؤثرة وتدريب الكوادر الناشئة.

وبيّن أن المركز سيعقد الجمعة المقبلة بالتعاون مع نادي جدة لطب النوم (ندوة مرئية) في ظل الاحترازات الوقائية بسبب جائحة كورونا، لتوعية المجتمع السعودي عن أمراض النوم واضطراباتها واستقبال أسئلة الجمهور المشارك، وذلك في الثامنة والنصف مساء.

ويصادف يوم الجمعة المقبل الاحتفال باليوم العالمي للنوم، وذكرى مرور عشرة أعوام لإنشاء مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

رعاية صحية شاملة

وأوضح البروفيسور سراج عمر ولي، أن مركز طب وبحوث النوم هو مركز متخصص في دراسة وتشخيص، ومن ثم علاج اضطرابات النوم السائدة في مجتمعنا.

وقال: إن أهم ما يميز المركز وجوده في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز؛ مما يتيح للطبيب المعالج الاستعانة بجميع الموارد البشرية والتشخيصية الموجودة في المستشفى لضمان تلقي المريض رعاية شاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة.

المراجعون ٧٧٠١

ولفت إلى أن عدد المراجعين لعيادات النوم قد بلغ 7701 مريض، والمراجعين لعيادة أجهزة التنفس هو 2070 مراجعًا، كما بلغ عدد فحوصات النوم في المركز 3545 فحصًا خلال السنوات الماضية.

تقييم اضطرابات النوم

وأشار إلى أن المركز سعى منذ تأسيسه إلى تحقيق أهداف عديدة؛ منها خدمة المجتمع بتوفير مركز متطور لتشخيص وعلاج اضطرابات النوم، وتقييم حجم التأثير الصحي لاضطرابات النوم على المجتمع، والعمل على الحد من الحوادث، وخصوصًا المرورية الناتجة عن فرط النوم، بعد التشخيص والعلاج، ورفع مستوى الوعي الصحي باضطرابات النوم لدى الأطباء وطلبة وطالبات الطب خاصة، والمجتمع عامة، وإعداد فنيين وأطباء من الشباب السعودي في مجال طب النوم.

برامج ودورات تدريبية

وقال: تمكن المركز، بفضل الله، ثم بتعاون إدارة المستشفى الجامعي، من عقد سبع دورات تدريبية عن اضطرابات النوم، وست فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للنوم، بالتزامن مع جمعية النوم العالمية التي تهدف إلى توعية المجتمع عن أمراض النوم واضطراباته.

كما أسس المركز برنامجين علميين لتدريب الفنيين والأطباء في مجال طب النوم معترف بهما من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقد تخرج ستة فنيين وثلاثة أطباء حتى الآن.

بجانب ذلك تمكّن المركز من إصدار أكثر من عشرة منشورات توعوية عن اضطرابات النوم التي تهم المجتمع، إلى جانب نشاطات التوعية للمجتمع من خلال تنظيم حملات توعوية عن اضطرابات النوم في عدة أسواق تجارية في جدة، والتي بلغ عددها ثماني حملات، إضافة إلى ذلك إنتاج ثمانية فيديوهات تثقيفية تساعد المريض على فهم المرض وكيفية استخدام العلاج بشكل سليم.

كما أنشأ المركز موقعًا على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز الوعي باضطرابات النوم وتسهيل التواصل بين المريض والمركز للاستفسار أو لاستشارة طبية.

كادر المركز الطبي

ونوه البروفيسور "ولي" إلى ما تحقق في المركز الذي تم بتضافر الجهود والعمل كفريق واحد، والذي يشمل كلًّا من: الدكتور فارس الحجيلي، إضافة إلى الدكتورة رانية الشمراني، ووجود مساعدة باحث ولاء أبو زهرة، وفريق عمل من الفنيين تقوده حنين المطيري ونائبتها داليا القايدي.

١٦ ورقة عالمية

وفي السياق أكد نائب مدير مركز طب وبحوث النوم الدكتور فارس الحجيلي، أنه تم تفعيل دور البحث العلمي في المركز، الذي يخدم مجال طب النوم في المملكة؛ حيث أُنشئت مجموعة بحثية بمسمى "مجموعة طب النوم البحثية" في عام 2016، وقدم المركز نحو 16 ورقة علمية في مؤتمرات عالمية و40 ورقة نشرت أو في طريقها للنشر في مجلات محكمة في السنوات الماضية.