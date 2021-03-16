محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020– 2021، بنسبة نجاح بلغت 98.43%، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المُقيدين لآداء الامتحان هذا العام 114 ألفًا و728 طالبًا وطالبة، حضر منهم 114 ألف و532.

كما اعتمد المحافظ، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح بلغت 100%، والتي تقدم لأداء الامتحان فيها 2867 طالبًا وطالبة، من 2965 طالبًا مُقيدين.

واعتمد محافظ الشرقية النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم، بنسبة نجاح 100%، والتي تقدم لآداء الامتحان فيها 66 طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80%، والتي تقدم لآداء الامتحان فيها 10 طلاب فقط.