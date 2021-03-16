البرلمان يرفع جلساته لـ ٢٨ مارس

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مصراوي Masrawy

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار عددا من المواد بمشروع قانون الموارد المائية والري.

ودعا الأعضاء قبيل رفع الجلسة الأعضاء بالتشاور مع لجنة الزراعة بالبرلمان، والحكومة قبيل مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إقرار 4 اتفاقيات دولية، فضلا عن الموافقة على إحالة 19 اقتراحا برغبة مقدمين من الأعضاء للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.