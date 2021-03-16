أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تظاهرات غاضبة في عدن جنوب اليمن احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية

Print
تظاهرات غاضبة في عدن جنوب اليمن احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية تظاهرات غاضبة في عدن جنوب اليمن احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية

مصراوي Masrawy

04:41 م الثلاثاء 16 مارس 2021

صنعاء- (أ ف ب):

تظاهر مئات اليمنيين الغاضبين في مدينة عدن جنوب البلاد الثلاثاء ودخلوا المقر الرئيسي للحكومة المعترف بها دوليا، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع والخدمات، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.

وتمكّن المتظاهرون من الوصول إلى قصر المعاشيق الذي يعد مقر في العاصمة الساحلية المؤقتة، وبقوا فيه لوقت قصير قبل أن يغادروا من دون واجهات مع عناصر الأمن.

وحمل المشاركون أعلام الجنوب اليمني ولافتات تدعو إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، بينما ردد البعض هتافات مؤيدة للانفصال عن الشمال.

وكان الجنوب اليمني دولة مستقلة قبل الوحدة مع الشمال في 1990.

ويشكو سكان عدن من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، مشيرين إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا لم تتخذ أي حلول.

أطلق حراس القصر النار في الهواء في البداية في محاولة لثني المتظاهرين عن اقتحامه.

وأكد مسؤول حكومي لفرانس برس أن القوات اليمنية والسعودية الموجودة في محيط القصر قامت بإدخال أعضاء الحكومة ومن بينهم رئيس الوزراء إلى مبنى قريب منعت الاقتراب منه.

وكان رئيس الوزراء معين عبد الملك خصص اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وتدور الحرب في اليمن التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى منذ 2014، بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده ، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل حوالي ست سنوات من بينها العاصمة صنعاء.

لكن القوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتتهم الحكومة بالفساد وتخوض معارك معها.

وعملت السعودية منذ أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية لإنهاء الخلافات والتفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن المجاور للمملكة.

لكن تردي الاوضاع الاقتصادية وتدهور العملة والحرب في البلد الذي يقف على حافة المجاعة تعرقل الاصلاحات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

شبكة عيون الإخبارية