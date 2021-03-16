أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مطار القاهرة يكرم موظفا عثر على أموال بصالة السفر وسلمها إلى الجهات المختصة

Print
مطار القاهرة يكرم موظفا عثر على أموال بصالة السفر وسلمها إلى الجهات المختصة مطار القاهرة يكرم موظفا عثر على أموال بصالة السفر وسلمها إلى الجهات المختصة

مصراوي Masrawy

04:21 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- محمد عبيد:
كرم المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تامر سعد حسنين، والذي يعمل بشركة نظافة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك لأمانته، حيث عثر على حقيبة بها مبالغ مالية، وقام بتسليمها إلى السلطات المختصة.

وبحسب بيان، قالت مصادر بالمطار، إن الموظف الأمين فور عثوره على المبلغ المالي على إحدى بوابات السفر بمبني الركاب رقم 3، توجه إلى الجهات المختصة وقام بتسليم المبلغ، وتم البحث عن صاحب الحقيبة والوصول إليه، وعلى الفور تم تكريمه ليكون قدوة للعاملين بالمطار، انطلاقا من أهمية العنصر البشرى وضرورة تحفيز المجتهدين وذوي الأمانة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية