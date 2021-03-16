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مكة.. ضبط شخص يعرض صاعقاً كهربائياً للبيع

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مكة.. ضبط شخص يعرض صاعقاً كهربائياً للبيع مكة.. ضبط شخص يعرض صاعقاً كهربائياً للبيع
شرطة العزيزية ألقت القبض عليه وسلمته للنيابة

مكة.. ضبط شخص يعرض صاعقاً كهربائياً للبيع

تحقق شرطة العزيزية في مكة المكرمة مع شخص، بعد ضبطه من قبل تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، وهو يقوم بعرض جهاز مخصص للصعق الكهربائي.

وتفصيلاً؛ رصد رجال التحريات والبحث السري بدوريات الأمن أحد الأشخاص في مكة المكرمة، وهو يُعلن عن رغبته في بيع جهاز خاص بالصعق الكهربائي في أحد المواقع الشهيرة للبيع.

وقد تم إعداد كمين للشخص وضبط وبحوزته الجهاز الصاعق، وسُلم لشرطة العزيزية والتي تولت إكمال ملف القضية؛ تمهيداً لرفعه إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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