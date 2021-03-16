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لقاء علمي بجامعة شقراء.. "ومضات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"

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لقاء علمي بجامعة شقراء.. "ومضات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية" لقاء علمي بجامعة شقراء.. "ومضات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية

لقاء علمي بجامعة شقراء..

نظمت جامعة شقراء أمس، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, لقاءً علميًا بعنوان "ومضات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية".
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور علي السيف أن بيان هيئة كبار العلماء الذي حذر من جماعة الإخوان الإرهابية، يشكل أساسًا للتصدي لفكر الجماعات المتطرفة كافة، التي تستخدم الدين كوسيلة للوصول لأهدافها، واستقطاب بعض شباب الأمة بالتأثير على أفكارهم ومعتقداتهم، والدخول إلى مجتمعاتهم والتغلغل بينهم بأساليب وطرق ملتوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد حفظي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجازان، أن الجماعات الإرهابية تهدف للتقليل من مكانة أهل العلم الراسخين، كونهم هم من يبصرون الناس بضلالات هذه الجماعات.
كما تحدث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ عواد العنزي، حول موضوع أهمية الاجتماع ولزوم الجماعة ووسائل جماعة الإخوان الإرهابية في هدم هذا الأصل، موضحاً أن القصد من إقامة مثل هذه البرامج التحذير من هذه الجماعات وحماية النشء منها.
بدوره تناول الباحث في القضايا الوطنية والأمن الفكري برئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز الهليل، التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال 6 وقفات تاريخية لهذه الجماعة التي بدأت منذ ما يقارب 100 عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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