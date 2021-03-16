أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل يتم السماح بالخيم الرمضانية هذا العام؟! .. مصادر تجيب

Print
الموافقة تتم بشروط دقيقة قد تصدر خلال أسبوع من الآن

هل يتم السماح بالخيم الرمضانية هذا العام؟! .. مصادر تجيب

تتميز المملكة في رمضان بأجواء احتفالية بقدوم الشهر الفضيل؛ ومنها وجود الخيم الرمضانية بالفنادق والصالات المهيأة لذلك والمصممة خصيصاً لهذا الشهر الكريم ووسط أجواء رمضانية مميزة يغلب عليها الطابع التراثي السعودي.

فهل سيتم السماح بإقامة الخيم الرمضانية هذا العام بعد توقفها العام الماضي بسبب الجائحة؛ تؤكد مصادر "سبق" أنه جار الموافقة على إقامة الخيم الرمضانية بشروط محددة قد تصدر خلال أسبوع من الآن.

يأتي هذا في حين ذكرت مصادر أخرى أنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بمنح تصاريح الخيام الرمضانية وسفر الإفطار لعام 2021، والتي تنظم سنوياً خلال شهر رمضان.

يذكر أن وزارة السياحة تضع الصحة والسلامة للمواطن والمقيم أحد أهم أولوياتها، وتحث على الالتزام بالتوجيهات الاحترازية كمسؤولية اجتماعية لضمان الصحة والسلامة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

قائد القوات الجوية السعودية يقف على استعدادات المشاركين في تمرين مركز التفوق الجوي 2021

شبكة عيون الإخبارية