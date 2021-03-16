لاستقبال طائرة الوزراء.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المطار ومسجد السلام

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة الطور لمتابعة اللمسات الأخيرة للمشروعات المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبلة ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى 32 لعودة طابا للأراضي المصرية، يرافقه اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه لا نية لتأجيل افتتاح أي مشروعات بمدينة طور سيناء، وسيجري افتتاح مسجد السلام، ومجمع حدائق الزهور، وامتداد شارع 306.

وتفقد المحافظ مطار طور سيناء الذي من المقرر أن يستقبل الطائرة التي تقل الوزراء وكبار الشخصيات، واستمع إلى شرح مفصل لخطة نقل الوزراء.

كما تفقد اللمسات النهائية لتطوير قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وأكد على سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية قبل افتتاحها يوم الجمعة المقبلة.

وتفقد المحافظ أعمال فرش مسجد السلام، وأشاد بالجهد المبذول لإنجاز أعمال التطوير الشاملة بالمسجد في وقت قياسي.

وأكد أن المرحلة الثانية من شارع ٣٠٦ تضم مسرح وتراك عجل، وممشى وخيمة بدوية، وبعض المحال التجارية.

وقال المحافظ إن مجمع حدائق الزهراء يعد متنفسًا لمواطني مدينة الطور، وملتقى للعائلات مثل الشاطئ العام وشارع ٣٠٦.