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صحة السويس: إجراءات قانونية ضد المنقطعين عن العمل بالمستشفى العام

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صحة السويس: إجراءات قانونية ضد المنقطعين عن العمل بالمستشفى العام صحة السويس: إجراءات قانونية ضد المنقطعين عن العمل بالمستشفى العام

مصراوي Masrawy

04:15 م الثلاثاء 16 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

ناقش الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، مع الدكتور سامح شكري مدير عام الإدارة العامة للشئون العلاجية، معوقات سير العمل بالمستشفى العام، بحضور الدكتور محمد صبري مدير المستشفى وفتحية جودة مشرف فريق التمريض.

وتناول الاجتماع مشكلات سير العمل والسلبيات التي ظهرت أثناء مرور وكيل وزارة الصحة على المستشفى خلال الأيام الماضية، وتفعيل الدور الإشرافي بالمنشأة التي تغطي النسبة الأكبر من الخدمات الطبية بالمحافظة.

وطالب "الحنفاوى" بتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة والالتزام بالتواجد بالنوبتجيات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين والمتغيبين والمنقطعين، ومكافأة المنضبطين لتفعيل سياسة الثواب والعقاب لضبط العمل.

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