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شقيقة زعيم تنتقد التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول شقيقة زعيم تنتقد التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول

مصراوي Masrawy

04:18 م الثلاثاء 16 مارس 2021

بيونج يانج - أ ش أ

انتقدت "كيم يو ـ جونج "شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مهددة بإلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة عام 2018.

وقالت كيم ـ حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاءـ إن طبيعة "بروفا الحرب" التي تستهدف ، لا تتغير أبدا سواء شارك فيها 50 أو 100 شخص، في إشارة إلى تقليص التدريبات بين واشنطن وسول بسبب قيود جائحة كورونا.

وأفادت كيم أنه حتى الآن، عارضنا التدريبات العسكرية المشتركة التي تستهدف شعبنا، لكننا لم نناقش مطلقًا حجم أو شكل التدريبات، ويبدو أن وهم الضرر الناجم عن عداء غير طبيعي وانعدام ثقة تجاهنا وصل إلى أقصى الحدود.

ولفتت إلى أن سلطات كوريا الجنوبية أختارت "مسيرة الحرب" و "مسيرة الأزمة" بدلاً من "المسيرة الدافئة"، مؤكدة أنه يجب أن تشعر السلطات في كوريا الجنوبية أنها اتخذت قرارًا غبيًا يتجاوز "الخط الأحمر" الذي لا تريده حتى.

وشددت كيم على أن بلادها ستراقب عن كثب موقف وسلوك كوريا الجنوبية، محذرة من أنه إذا أصبح الأمر أكثر استفزازا، فيمكن لبلادها اتخاذ إجراءات خاصة مثل إلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لتخفيف التوترات عبر الحدود التي تم توقيعها في سبتمبر عام 2018.

وأضافت أن "سلطات كوريا الجنوبية التي تعاملنا كعدو، لا تحتاج إلى أي تعاون وتبادل في مستقبل، لذلك سنراجع إلغاء منظمات ذات صلة مثل مكتب السياحة الدولي لمنتجع جبل كومكانج بكوريا الشمالية".

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