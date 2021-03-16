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الأمير فيليب يعود إلى قلعة وندسور بعد قضاء شهر في المستشفى

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الأمير فيليب يعود إلى قلعة وندسور بعد قضاء شهر في المستشفى الأمير فيليب يعود إلى قلعة وندسور بعد قضاء شهر في المستشفى

مصراوي Masrawy

04:07 م الثلاثاء 16 مارس 2021

لندن - (د ب أ):

يُعتقد حاليا أن الحالة المعنوية للأمير البريطاني فيليب، جيدة، وعاد إلى قلعة وندسور، بعد أن أمضى شهرا في المستشفى.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: "لقد خرج دوق إدنبرة اليوم من مستشفى الملك إدوارد السابع وعاد إلى قلعة وندسور، بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بعدوى، وخضوعه لجراحة ناجحة (لمعالجة) مشكلة كانت موجودة من قبل".

وأضاف البيان: "يود صاحب السمو الملكي أن يشكر جميع أفراد الطاقم الطبي الذي قدم له الرعاية في كل من مستشفى الملك إدوارد السابع، ومستشفى سانت بارثولوميو، وكل من أعرب له عن تمنياته الطيبة."

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