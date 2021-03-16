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"صورة كشفت جريمته".. ضبط تاجر مخدرات سرق محتويات مسجد في الشرقية

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"صورة كشفت جريمته".. ضبط تاجر مخدرات سرق محتويات مسجد في الشرقية "صورة كشفت جريمته".. ضبط تاجر مخدرات سرق محتويات مسجد في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:11 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض على تاجر مخدرات يسرق محتويات مسجد لتوفير نفقات تجارته من البانجو .

رصدت المتابعة الأمنية تضرر عدد من الأهالي من سرقة محتويات أحد المساجد بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق لقيام العاملين به بترك الأبواب مفتوحة ونشر صورة للمتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد المسجد المشار إليه، وتبين أن الواقعة بإحدى الزوايا المخصصة للصلاة بدائرة القسم، حيث تم التقابل مع المسئول عنها وبسؤاله قرر اكتشافه سرقة 2 مروحة حائط، سماعة داخلية، كاميرا مراقبة، ستارة حائط من داخل الزاوية وأنه لم يحرر محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق – له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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