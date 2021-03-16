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السياحة: اتفاق مصري كولومبي لبدء تنظيم رحلات إلى

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السياحة: اتفاق مصري كولومبي لبدء تنظيم رحلات إلى مصر السياحة: اتفاق مصري كولومبي لبدء تنظيم رحلات إلى

مصراوي Masrawy

04:04 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة Ana Milena Muñoz de Gaviria سفيرة كولومبيا بالقاهرة، تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وبحسب بيان اليوم، ناقش اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال تنشيط السياحة من خلال تنظيم برامج ترويجية للمقاصد السياحية بالبلدين، ورحلات تعريفية "Fam Trips" لممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بين البلدين.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاءات بين كبرى منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة بكولومبيا والمسئولين بالوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وذلك لبدء تنظيم رحلات سياحية إلى ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ونظرائه في كولومبيا، كما سيتم نشر الأفلام الدعائية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري لعرضها بمحطات التليفزيون في كولومبيا.

وأعربت السفيرة عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال سياحة السفاري لما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استرداد الآثار وتضافر الجهود الثنائية في مجال حماية التراث الثقافي والأثري ومكافحة الاتجار الغير المشروع بالآثار.

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