بعد إثارته للجدل.. البرلمان يؤجل بعض تعريفات قانون الري بسبب "حد الحرم النهري"

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مصراوي Masrawy



قرر مجلس النواب إرجاء مناقشة عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والري، والمتعلقة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وذلك بعد نشوب جدل واسع بشأنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة، بشأن تعريف حد حرم النهر، والذي وفقًا لما نص عليه المشروع يمتد حتى 80 مترًا خارج خطَّي التهذيب من جانبَي النهر؛ حيث اعترض عدد من النواب على تلك المسافة المحددة بحرم النهر، مطالبين بتخفيض مسافة ذلك الحد؛ ومن بينهم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبًا بأن تكون تلك المسافة 50 مترًا.

وتمسك وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، بما جاء في نص التعريف، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أية كوارث قد تحدث، مستشهدًا بما حدث من قبل في أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أي أحداث مشابهة.

وأكد أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، ضرورة أن يتم التوضيح والالتزام من جانب وزارة الري بإصدار تراخيص للمنشآت التي يمكن أن تُقام بتلك المساحة.

وجاء تعريف حد حرم النهر في مشروع القانون كالتالي:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطَّي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب في ما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة، فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

4- وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترًا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون، كالتالي:

هى المنطقة غير المسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة، وهي المناطق الآتية:

1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إرجاء مناقشتهما، إلى جلسة مقبلة، حتى تتم دراستهما جيدًا من جانب الحكومة والنواب.

وأكد جبالي أن مشروع القانون سيستغرق عدة جلسات لمناقشته.