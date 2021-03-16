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أمير حائل يشيد بجهود الجامعة في تعزيز دور الشباب الطموح

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بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات

أمير حائل يشيد بجهود الجامعة في تعزيز دور الشباب الطموح

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة اليوم رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وأعضاء منتخب جامعة حائل لكرة القدم بجهازيه الفني والإداري، بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات .

وهنأ أمير المنطقة ونائبه الجميع بهذه المناسبة، وتحقيق هذا الإنجاز، حاثًا إياهم على الاستمرار ومواصلة الإنجازات التي تحقق أهداف الجامعة، وكل ما يخدم الرياضية الجامعية.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بجهود الجامعة في إبراز وتعزيز دور الشباب الطموح، وتوفير البيئة المناسبة لاحتضان وتطوير ما لديهم من مهارات، واستيعاب المواهب الشابة، مؤكداً أهمية دور الشباب المحوري في التنمية الوطنية بجميع أبعادها لبناء حاضر متفائل لمستقبل مشرق.

من جانبه قدم رئيس الجامعة الشكر لأمير المنطقة ونائبه على الدعم الدائم والمستمر لكل ما يخدم المنطقة بشكل عام، والجامعة بشكل خاص، الذي يعد محفزًا لتحقيق التميز وجعله منهجًا وأسلوبًا مستمرًا.

أمير حائل يشيد بجهود الجامعة في تعزيز دور الشباب الطموح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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