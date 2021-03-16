الكافيهات أكثر من زرائب المواشي.. برلماني يطالب بالقضاء على البطالة ودعم الفلاح

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بدعم الفلاح المصري، بعد أن أصبح يعاني ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مقترحًا إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر بالأراضي الزراعية، لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، بعدما أصبحت المقاهي والكافيهات أكثر من زرائب المواشي في الأراضي الزراعية، وأصبحت مأوى للعاطلين.

جاء ذلك خلال تعليق النائب بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة.