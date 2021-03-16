12 طعنة وجثة محروقة.. السجن 3 أعوام للمتهمين بقتل شقيقتهما في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، اليوم الثلاثاء، ميكانيكي وعامل بالسجن المُشدد 3 أعوام؛ لاتهامهما بقتل شقيقتهما وحرق الجزء العلوي من جثتها لشكهما في سلوكها.

وأكدت والدة المتهمين، أمام المحكمة، صحة شكوك الشقيقين، وسوء سلوك المجني عليها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بعثور أحد الأهالي بمنيا القمح على جثة فتاة مُلقاة وسط أرض زراعية بالقرية.

وتبين أن الفتاة عمرها 32 عامًا، وبجثتها آثار حروق بالجزء العلوي من الجثة وعدة طعنات بأنحاء متفرقة منها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9593 جُنح منيا القمح لسنة 2020.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ض.م.ع" 35 عامًا، ميكانيكي، وشقيقه "م" 25 عامًا، عامل، أشقاء المجني عليها، وأنهما استدرجاها إلى الزراعات وقتلاها بـ 12 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسد، وسكب أحدهما البنزين على النصف العلوي من الجثة وأشعلا فيها النيران.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بجريمتهم، وأنهما قتلا شقيقتهما بسبب سوء سلوكها وتعاطيها المواد المُخدرة، ومعايرة أهالي القرية لهما.

بالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها السابق.