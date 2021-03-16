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تسبب في عزله من الوظيفة.. الإعدام لعامل قتل مُسن دهسًا بالشرقية

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تسبب في عزله من الوظيفة.. الإعدام لعامل قتل مُسن دهسًا بالشرقية تسبب في عزله من الوظيفة.. الإعدام لعامل قتل مُسن دهسًا بالشرقية

مصراوي Masrawy

03:47 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، عاملًا بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل مُسن دهسًا لتسبب الأخير في عزله من وظيفته.

كان مستشفى منيا القمح المركزي، استقبل المجني عليه فتحي محمد، جثة هامدة إثر إصابته بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نجيب.م.ع" 27 عامًا، عامل بالمقاولات، مُقيم بقرية "شيبة قش" التابعة لمركز منيا القمح، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم.

وتبين أن المتهم سبق واستولى على أموال المجني عليه بطرق احتيالية، بعدما أوهمه بتشغيل نجله في إحدى الوظائف الحكومية، وحرر المجني عليه وقتها البلاغ رقم 12408 جُنح منيا القمح لسنة 2017، والذي تسبب في عزل المتهم من وظيفته، ليقرر المتهم الانتقام من المجني عليه ودهسه بسيارته الخاصة رقم 89738 ملاكي شرقية.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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